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Буряты доверили шаманам выбор недвижимости

Источник:
Sibnet.ru
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Около половины сделок на рынке жилой недвижимости в Бурятии проходит с участием шамана, сообщил гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Половина консультируется с шаманами на разных этапах сделки. Чаще всего при выборе объекта: подходит тот или иной данному человеку или семье. То есть так или иначе это около 40-50% сделок», — цитирует Хусаинова РИА Недвижимость.

После сделки, добавил глава риелторской компании, шамана также приглашают, чтобы он провел обряд в новом жилье.

По его Хусаинова, около половины населения Бурятии обращаются к шаманам по самым разным вопросам, включая вложение денег и смену места жительства.

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Экономика #Квадраты #Бурятия
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