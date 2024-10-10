Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на Nintendo Switch

Студия GSC Game World анонсировала на своей странице в соцсети X выход трилогии игр S.T.A.L.K.E.R. на консолях Nintendo Switch.

«Носите Зону с собой — где угодно и когда угодно на Nintendo Switch», — говорится в сообщении украинской студии, которая также уточнила, что игры выйдут на компактных консолях раньше намеченного.

Изначально компания планировала выпустить игры в ноябре. При этом игры S.T.A.L.K.E.R. появятся на приставках Nintendo впервые. До 2024 года игры линейки S.T.A.L.K.E.R. были доступны только на ПК, в минувшем марте их выпустили на приставках Xbox и PlayStation.

В комплект S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone входят три игры серии — «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо». Стоимость набора в интернет-магазине eShop составляет 40 долларов.