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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Крепость» пала: как взятие Угледара изменит ход СВО

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Город Угледар
Фото: Donetsk Regional Military Civil Administration / CC BY 4.0
Российские войска взяли один из важнейших оборонительных узлов ВСУ — Угледар. Тяжелые бои за «украинскую крепость» шли более двух лет. Захват городка позволит силам России выйти на оперативный простор. За ним оборонительных сооружений нет — лишь голая степь до Днепра.

«Потеря Угледара подчеркивает мрачную схему конфликта на востоке Украины, где русские сочетанием тактики выжженной земли и стремительных атак неуклонно взламывают украинскую оборону», — пишет корреспондент The New York Times Марк Сантора.

Украинские бойцы обрисовали американскому журналисту ход ожесточенных боев за Угледар. «Не за что даже зацепиться. Логистика нарушена, оставаться там невозможно», — рассказал старший лейтенант с позывным «Док», чья 72-я механизированная бригада обороняла этот населенный пункт.

Крепость на холме

Угледар — небольшой шахтерский городок. Ранее в нем проживало порядка 15 тысяч человек. Несмотря на компактные размеры, населенный пункт имеет важное военное значение. Он находится на границе ДНР и Запорожской области — на стыке двух направлений.

В 18-ти километрах от Угледара проходит критически важная для российской армии железная дорога от Донецка до Мариуполя. Из городка ее было удобно обстреливать.

Угледар расположен на возвышенности посреди голой степи. Все подступы к нему видны как на ладони на десятки километров. Многоэтажная застройка сделала его «крепким орешком». Вооруженные силы Украины превратили его в крепость, оборудовав огневые точки, подземные ходы и бункеры.

Все подходы к городу были заминированы. От обхода с флангом его защищала линия обороны, проложенная от южных шахт. Сами шахты с их терриконами и высотными сооружениями были также превращены в неприступные оборонительные пункты.

Атаки в лоб

Угледар оказался на линии фронта с начала специальной военной операции. И с тех в его окрестностях шли тяжелые бои. Без контроля над городком российские войска не могли с юга наступать в сторону Донецка. Было предпринято несколько попыток его штурма.

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В конце августа-начале сентября 2022 года к нему попытались пробиться подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота. Но их продвижение было остановлено. Российские морпехи понесли потери.

Проблема была в том, что конфигурация фронта допускала только фронтальную атаку Угледара. Линия обороны у шахт мешала обходу с флангов. Ее пытались взломать, но безуспешно. Минные поля заставляли лишенные маневра российские войска наступать по нескольким пристрелянным грунтовым дорогам.

В январе 2023 года появилась информация о вступлении в Угледар российских подразделений. Но успех тогда развить не удалось и войска отошли. После отражение украинского наступления летом того же года было предпринято еще несколько попыток наступления на город, но безуспешно.

«Авдеевский цветок»

Ситуацию на фронте кардинально изменил захват Авдеевки в феврале 2024 года, после которого силы России ушли в прорыв по нескольким расходящимся направлениям. На карте красные стрелки наступающих российских войск напоминали распускающийся бутон, поэтому эту операцию неофициально назвали «Авдеевский цветок».

ВСУ вынуждены были постоянно перебрасывать войска с места на место, чтобы парировать многочисленные российские удары. Так постепенно, но целенаправленно расшатывалась украинская оборона. Свою роль сыграла и переброска всех резервов Украины в Курскую область.

Летом российские войска начали наступление на мелкие населенные пункты, широким кольцом расположенные вокруг Угледара. Захватывая их один за другим, они взяли город в полукольцо. Затем россияне приступили к реализации своей фирменной тактики.

Силы России отказались от лобовых атак. Теперь они окружали укрепленные пункты, брали все дороги под огневой контроль. Украинские гарнизоны лишились снабжения. Авиация смешивала ВСУ с землей ежедневными бомбардировками, добивали артиллерия и беспилотники. 

Такая тактика прекрасно сработала в Авдеевке, доказала она свою эффективность и в Угледаре. Шахтерский городок был успешно взят. 

Последний сигнал

После захвата Угледара российские войска выходят на оперативный простор. За городом в направлении на северо-запад у Украины больше нет оборудованных оборонительных линий — только голая степь до самого Днепра.

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Но сначала российские войска займутся еще одним украинским оборонительным узлом — Курахово, расположенным в 25 километрах от Угледара. Сейчас его постепенно охватывают с флангов. После падения этого узла все южнодонецкое направление перейдет под контроль России.

Затем силы России возьмутся за Покровск — крупнейший логистический хаб Украины в Донбассе. Без него ВСУ на этом участке фронта останутся без снабжения. И потом уже российская армия может пойти по тылам противника, угрожая выйти к берегу Днепра.

Конечно, важен и моральный эффект от взятия «степной крепости». «Падение Угледара — последний сигнал неудержимого наступления России на восток Украины», — написала накануне французская газета Le Monde.

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