Как работает облачный гейминг VK Play Cloud

Игровые облачные сервисы позволяют экономить деньги на покупке мощного железа для ПК — игры запускаются на удаленных серверах, а компьютер пользователя только транслирует картинку. Как работает один из самых популярных российских сервисов для облачного гейминга VK Play Cloud?

Как играть в облаке

Сервис VK Play Cloud использует для запуска игр высокопроизводительные серверы с мощными процессорами и видеокартами NVIDIA RTX. В результате даже самый требовательный экшен «летает» на максимальных настройках в разрешении 4К.

Отсюда вытекает главное преимущество игрового облака — для игры не нужен мощный компьютер, подойдет и ноутбук офисного уровня, и даже планшет. Основное требование для комфортного игрового процесса — быстрый интернет.

VK Play Cloud позволяет вручную настроить важные параметры — например, можно выбрать сервер, битрейт передаваемого видео, количество кадров в секунду, разрешение, пресет графики. Также доступна подробная статистика канала связи между устройством и сервером.

Платформа поддерживает уникальную опцию «виртуальный ПК». Пользователь арендует виртуальный компьютер с предоставленными лаунчерами игровых магазинов, браузером и Discord, а также жестким диском 300 ГБ. На него можно устанавливать не только игры, но и профессиональный софт.

Сколько игр доступны

Каталог VK Play Cloud на сегодня включает 332 игры. Облачная площадка запускает игры, которые поддерживаются сервисом и куплены пользователем в Steam, Epic Games Store, Battle.net и других цифровых магазинах. Также доступны бесплатные онлайн-игры — Dota 2, Warface, Genshin Impact и другие.

VK Play Cloud сохраняет прохождение в реальном времени. Таким образом, можно начать играть дома на ПК, а затем продолжить в дороге — на планшете или смартфоне, игровой прогресс при повторном подключении будет восстановлен.

Перед запуском игры потребуется авторизация в лаунчере. Игры запускаются в фирменном приложении, либо прямо в браузере — поддерживаются Google Chrome, «Яндекс-браузер», Edge и Opera.

Дополнительное время геймер может заработать бесплатно Фото: © Sibnet.ru

Доступ к игровому облаку открывается по подписке, при этом есть два вида тарифов: почасовые и безлимитные, которые отличаются стоимостью и функционалом. Время также можно заработать бесплатно за выполнение заданий.

Какие тарифы VK Play Cloud

На почасовых тарифах можно запускать любые игры каталога в максимальном качестве до 4K и 120 FPS, игровое время расходуется только при активной сессии. Сами пакеты достаточно гибкие — от одного часа до ста часов, стоимость 60 минут составляет 80 рублей.

Безлимитные тарифы действуют месяц и делятся на три вида: «Лайт», «Комфорт» и «Премиум». «Премиум», так же как и почасовые тарифы, позволяет запускать любые игры каталога в максимальном качестве. Можно играть днем и ночью без ограничений.

Абоненты интернет-тарифов «Игровой» от Ростелекома могут подключить облачные игры VK Play Cloud по специальной сниженной цене и получить различные бонусы. Для этого достаточно активировать опцию VK Play.

«Комфорт» похож на «Премиум», но с одним отличием — в дневное время доступно 60 часов. Зато ночью игровое время не ограничено. Если 60 часов будет мало, время можно докупить.

На тарифе «Лайт» нет ограничений по времени, как и в «Премиуме», но можно запускать только 49 игр каталога в качестве HD и 60 FPS, в качестве серверов здесь используются менее производительные решения.