Раскрыта загадка бьющихся током котиков

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго раскрыли механизм возникновения статического заряда. Именно он отвечает за разряды тока, которые бьют людей, гладящих котиков.

Исследователи выяснили, что ключевую роль в возникновении статического заряда играют наноразмерные деформации поверхности трущихся объектов и процесс скольжения. Они приводят к распределению и накоплению заряда, который выливается в удар током.

Когда материалы с наноразмерными деформациями трутся друг о друга, они создают разность потенциалов статического заряда между передней и задней кромкой объектов, что приводит к накоплению заряда и финальному разряду.

Кошачья шерсть является эффективным источником электростатического заряда из-за того, что поляризация и связанные с ней заряды спереди и сзади трущихся объектов неодинаковы. В результате эта разница создает условия для протекания тока.

Чем ниже влажность воздуха, тем выше вероятность разряда. Например, если сначала протереть шерсть кошки влажной салфеткой, а затем начать ее гладить, то статический разряд накапливаться не будет.