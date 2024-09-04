Не простившая Лебедева Мизулина подала иск на 10 млн рублей

Лига безопасного интернета (ЛБИ) и ее глава Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к блогерам Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Артемию Лебедеву, сообщила пресс-служба организации.

Иск подан в Лефортовский районный суд Москвы, цитирует ТАСС пресс-службу Лиги безопасного интернета.

Интервью Лебедева Дудю вышло на YouTube-канале «ВДудь» 1 августа. В нем дизайнер назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для России.

«Ее Лига безопасного интернета — <...> (чепуха) на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех <...> (беспокоить) и рассказывать, как надо себя вести», — сказал Лебедев.

Мизулина отреагировала, что она и ЛБИ подадут иск о защите чести и достоинства и потребуют компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, которые затем направят на помощь семьям участников СВО.

Лебедев извинялся перед Мизулиной, но отмечал, что не откажется от критики ее деятельности. Глава ЛБИ извинения не приняла.