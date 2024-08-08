Мизулина обернет извинения Лебедева против него в суде

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не приняла извинения блогера Артемия Лебедева и намерена обернуть его слова против него же.

«Видео с так называемыми «извинениями» будет включено в предмет искового заявления. Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес Лиги безопасного интернета со стороны этого блогера на площадке VK, опубликованные в течение последнего года», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Ранее Лебедев извинился перед Мизулиной за грубые высказывания в ее адрес, но при этом подтвердил, что негативно настроен по отношению к работе Лиги безопасного интернета.