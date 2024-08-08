НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мизулина обернет извинения Лебедева против него в суде

Источник:
Sibnet.ru
279 4
Фото: © телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не приняла извинения блогера Артемия Лебедева и намерена обернуть его слова против него же.

«Видео с так называемыми «извинениями» будет включено в предмет искового заявления. Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес Лиги безопасного интернета со стороны этого блогера на площадке VK, опубликованные в течение последнего года», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Ранее Лебедев извинился перед Мизулиной за грубые высказывания в ее адрес, но при этом подтвердил, что негативно настроен по отношению к работе Лиги безопасного интернета.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Умер первый ведущий «Форта Боярд»
Ксении Бородина получила диплом психолога
Лебедев подставил Мизулину сразу после извинений
Лебедев извинился перед Мизулиной
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лебедев извинился перед Мизулиной
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
Украинцы нашли необычный способ избежать мобилизации
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Обсуждение (4)
Картина дня
США пообещали узнать цели атаки Украины на Курскую область
Путин снова похвалил еще не вышедшую Lada Aura
Россия накопила рекордные запасы золота
Движение ВСУ вглубь России остановлено
Топ комментариев

volmen

Что они теряют, разорвать отношения с государством которого фактически нет? На окраине агония, бегут,...

Asd10

Балда ты, Дошик. Он идеентичного двойника отправит. И понаблюдает, што да как. Если пойдет не так, то...

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

GammiPluh

Марш шапито когда-нибудь закончится? Только ленивый над вашими вскриками "Киев за 3 дня" не ржал