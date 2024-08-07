Лебедев извинился перед Мизулиной

Блогер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Лебедев грубо высказался в адрес Мизулиной во время интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ). Из-за его слов Мизулина подала иск в суд за распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично.

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев в обзоре новостей во «ВКонтакте».

Лебедев подставил Мизулину после извинений

По поводу иска Мизулиной Лебедев тоже высказался. Он уверен в том, что судья в итоге вынесет справедливое решение.

«Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться, абсолютно полностью полагаюсь на систему правосудия нашей страны», — сказал он.