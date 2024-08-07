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Лебедев подставил Мизулину сразу после извинений

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Артемий Лебедев сначала извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за грубые слова в ее адрес в интервью, а затем поставил, прокомментировав ее недавнюю встречу с курсантами.

Лебедев проанализировал встречу Мизулиной с курсантами Тюменского военно-инженерного училища, состоявшуюся в феврале. Там она под гитару вместе с ними исполнила песню группы «Бумбокс» — «Вахтерам».

Лебедев напомнил строчки из песни: «Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут». Он отметил, что «плюшки» в контексте песни — это не хлебобулочные изделия.

«И вообще, эта песня про утырков, а солист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк воюет сейчас на стороне ВСУ против армии России», — сказал Лебедев в выпуске новостей во «ВКонтакте».

За что Лебедев извинился перед Мизулиной

Блогер пристыдил Мизулину, за то, что она пела с курсантами именно эту песню. Поскольку глава Лиги безопасного интернета сама многократно «охотилась» на музыкантов.

«Это ровно то, за что некоторые люди, на которых Мизулина пишет доносы, потом где-то сидят некоторое время на бутылке, а потом уезжают из России и начинают с Россией бороться. Так что я бы обратил внимание Екатерины на то, как легко оказаться в неловком положении», — отметил Лебедев.

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Топ комментариев

mosquito__2010

надо ещё 2 раза прочитать а потом еще 2 раза чтоб наверняка главное не сдаваться

VALGOR

В Польше на грядках ещё не отработали

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

volmen

Что они теряют, разорвать отношения с государством которого фактически нет? На окраине агония, бегут,...