Лебедев подставил Мизулину сразу после извинений

Блогер Артемий Лебедев сначала извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за грубые слова в ее адрес в интервью, а затем поставил, прокомментировав ее недавнюю встречу с курсантами.

Лебедев проанализировал встречу Мизулиной с курсантами Тюменского военно-инженерного училища, состоявшуюся в феврале. Там она под гитару вместе с ними исполнила песню группы «Бумбокс» — «Вахтерам».

Лебедев напомнил строчки из песни: «Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут». Он отметил, что «плюшки» в контексте песни — это не хлебобулочные изделия.

«И вообще, эта песня про утырков, а солист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк воюет сейчас на стороне ВСУ против армии России», — сказал Лебедев в выпуске новостей во «ВКонтакте».

Блогер пристыдил Мизулину, за то, что она пела с курсантами именно эту песню. Поскольку глава Лиги безопасного интернета сама многократно «охотилась» на музыкантов.

«Это ровно то, за что некоторые люди, на которых Мизулина пишет доносы, потом где-то сидят некоторое время на бутылке, а потом уезжают из России и начинают с Россией бороться. Так что я бы обратил внимание Екатерины на то, как легко оказаться в неловком положении», — отметил Лебедев.