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Искусственный интеллект наведет порядок на дорогах Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирские магистрали оснастят детекторами, работающими на базе технологий искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение подписано между муниципальными властями, компанией Ростелеком и НГУ.

Документ предусматривает взаимодействие по пилотному внедрению технических и программных средств детектирования различных параметров, объектов и событий на улично-дорожной сети столицы Сибири.

Внедрение интеллектуальных детекторов позволит в режиме реального времени контролировать ситуацию на дорогах, оперативно выявлять инциденты и реагировать на них, отметил директор по цифровым регионам Сибири Ростелекома Никита Жильцов.

«Уверен, что соглашение станет мощным драйвером для цифровизации транспортного комплекса Новосибирска. Мы видим большой потенциал в развитии технологий искусственного интеллекта для обеспечения безопасности в городских агломерациях», — подчеркнул он.

Новые уличные детекторы с помощью технологий искусственного интеллекта будут распознавать тип, марку, модель и цвет транспортного средства. Продукт для Ростелекома разработают сотрудники НГУ в рамках партнерства по нацпроекту «Искусственный интеллект».

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