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Диспетчер из Толмачево поборется за титул «Авиа Мисс»

Источник:
Sibnet.ru
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Участница конкурса «Авиа Мисс», авиадиспетчер Алена Панова
Фото: © «Авиа Мисс»

Авиадиспетчер из Новосибирска Алена Панова стала одной из полуфиналисток первого национального конкурса для девушек в авиации «Авиа Мисс», сообщается на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Пановой 31 год, она родом из Красноярска из авиационной семьи. Окончив Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации с отличием, устроилась по специальности в аэропорт Толмачево.

«Сложная ночная смена добавляет нотку романтики в ежедневную рутину, ведь каждый раз я отправляю самолеты в фиолетовый закат и встречаю их из розового рассвета, умопомрачительное зрелище!» — поделилась эмоциями от работы в визитке девушка.

В конкурсе «Авиа Мисс» участвуют пилоты, диспетчеры и курсанты авиационных колледжей и институтов. Финал запланирован на февраль 2025 года.

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Жизнь #О людях #Новосибирск
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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

Удавиков

зама (правую руку) чубайса арестовали, но чубайс типа не в курсе был воровства, уже не смешно