Диспетчер из Толмачево поборется за титул «Авиа Мисс»

Авиадиспетчер из Новосибирска Алена Панова стала одной из полуфиналисток первого национального конкурса для девушек в авиации «Авиа Мисс», сообщается на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Пановой 31 год, она родом из Красноярска из авиационной семьи. Окончив Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации с отличием, устроилась по специальности в аэропорт Толмачево.

«Сложная ночная смена добавляет нотку романтики в ежедневную рутину, ведь каждый раз я отправляю самолеты в фиолетовый закат и встречаю их из розового рассвета, умопомрачительное зрелище!» — поделилась эмоциями от работы в визитке девушка.

В конкурсе «Авиа Мисс» участвуют пилоты, диспетчеры и курсанты авиационных колледжей и институтов. Финал запланирован на февраль 2025 года.