Роспотребнадзор нашел пестициды в некоторых марках чая

Роспотребнадзор выдал предостережения трем крупным производителям чая, в продукции которых были обнаружены пестициды, говорится в сообщении ведомства по Республике Татарстан.

У ООО «Май» (занимает по некоторым экспертным оценкам 20% рынка чая, известно своими брендами Curtis, «Майский» — до 2003 года, «Майский чай», «Лисма», Coffesso) пестициды были обнаружен в зеленом листовом чае «Ричард», приводят «Известия» документы Роспотребнадзора.

У ООО «ОРИМИ» (занимает 35% рынка чая — бренды Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и «Принцесса Канди», «Гита», «Жемчужина Нила» и «Шах») пестициды оказались в чае «Гринфилд», следует из документов.

По данным Роспотребнадзора, у ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» пестициды выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром». Ведомство потребовало изъять эту продукцтю из оборота.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, чайная продукция была закуплена в торговых сетях ООО «Торгсервис 16» (сеть «Светофор») и ООО «Спар Миддл Волга» (SPAR) для проведения мониторинговых исследований.

Роспотребнадзор поручил производителям чая разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции.

В компаниях «Май», «Орими» и Рязанской чаеразвесочной фабрике заявили «Известиям», что в их товарах нет пестицидов.