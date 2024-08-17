НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назначил племянницу статс‑секретарем Минобороны

Источник:
Sibnet.ru
930 4

Президент Владимир Путин повысил замминистра обороны России Анну Цивилеву до статс-секретаря — замминистра обороны, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу с 17 августа, отмечается в документе. Новую должность жена министра энергетики России Сергея Цивилева получила спустя ровно два месяца после назначения в Министерство обороны.

Тогда Минобороны уточнило, что Цивилева будет отвечать в ведомстве за организацию социального и жилищного обеспечения военных. Ранее она управляла государственным фондом «Защитники Отечества».

Анна Цивилева — супруга Сергея Цивилева, который в мае занял пост главы Минэнерго, а до этого был губернатором Кемеровской области. СМИ называют ее двоюродной племянницей Путина, однако Кремль официально не комментировал эту информацию.

Должность статс-секретаря—заместителя министра была введена указом президента в 2005 году в МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюсте, Службе внешней разведки, ФСБ и Федеральной службе охраны.

В задачи статс-секретарей входит обеспечение связей соответствующих министерств с Федеральным Собранием, другими органами и общественными организациями.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Жириновский предсказал вторжение ВСУ в Курскую область
Иноагента Бориса Акунина оштрафовали на 30 тыс. рублей
СК огласил причину смерти Навального
Минфин выступил за сокращение чиновников
смотреть все
Политика #Россия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Bloomberg назвал сроки возможной мобилизации в России
Украина объявила планы на Курскую область
Автоэксперт поразился цене Lada Granta в Египте
Зеленский рассказал об «операции» в Курской области
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
53
Украина создала в Курской области военную комендатуру
44
Украина раскрыла политические цели вторжения в Курскую область
43
ВСУ применили аналог отравляющего газа Третьего Рейха
43
Bloomberg назвал сроки возможной мобилизации в России
28
Операция под Курском обвалила фронт ВСУ в Донбассе