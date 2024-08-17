Путин назначил племянницу статс‑секретарем Минобороны

Президент Владимир Путин повысил замминистра обороны России Анну Цивилеву до статс-секретаря — замминистра обороны, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу с 17 августа, отмечается в документе. Новую должность жена министра энергетики России Сергея Цивилева получила спустя ровно два месяца после назначения в Министерство обороны.

Тогда Минобороны уточнило, что Цивилева будет отвечать в ведомстве за организацию социального и жилищного обеспечения военных. Ранее она управляла государственным фондом «Защитники Отечества».

Анна Цивилева — супруга Сергея Цивилева, который в мае занял пост главы Минэнерго, а до этого был губернатором Кемеровской области. СМИ называют ее двоюродной племянницей Путина, однако Кремль официально не комментировал эту информацию.

Должность статс-секретаря—заместителя министра была введена указом президента в 2005 году в МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюсте, Службе внешней разведки, ФСБ и Федеральной службе охраны.

В задачи статс-секретарей входит обеспечение связей соответствующих министерств с Федеральным Собранием, другими органами и общественными организациями.