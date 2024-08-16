США предложили создать лунный часовой пояс

Национальный институт стандартов и технологий США предложил решение проблемы лунного времени — известно, что чем легче небесное тело, тем быстрее на нем будут идти атомные часы.

Таким образом, размещенные на Луне атомные часы будут каждый сутки убегать вперед — на 56 микросекунд. Устройство можно было бы синхронизировать с атомными часами на Земле, однако ученые решили ввести лунную зону времени.

Лунное время будет использоваться для работы систем позиционирования на поверхности и орбитах естественного спутника Земли. При подлете к Луне достаточно будет один раз перевести часы и забыть о проблеме.

Установление единого лунного времени также позволит создать лунный GPS, который обеспечит совершение высокоточных посадок с погрешностью в несколько метров. Такая возможность будет особенно важна для освоения южного полюса Луны, где очень сложный рельеф.