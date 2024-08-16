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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

США предложили создать лунный часовой пояс

Источник:
Techspot
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Национальный институт стандартов и технологий США предложил решение проблемы лунного времени — известно, что чем легче небесное тело, тем быстрее на нем будут идти атомные часы.

Таким образом, размещенные на Луне атомные часы будут каждый сутки убегать вперед — на 56 микросекунд. Устройство можно было бы синхронизировать с атомными часами на Земле, однако ученые решили ввести лунную зону времени.

Лунное время будет использоваться для работы систем позиционирования на поверхности и орбитах естественного спутника Земли. При подлете к Луне достаточно будет один раз перевести часы и забыть о проблеме.

Установление единого лунного времени также позволит создать лунный GPS, который обеспечит совершение высокоточных посадок с погрешностью в несколько метров. Такая возможность будет особенно важна для освоения южного полюса Луны, где очень сложный рельеф.

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Наука #Космос
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Топ комментариев

Nik3316

это квартал95))) в лесу они камендатуру создали))))))

Asd10

Унизительно западу подлизывать. Поживем увидим.

scorpion2777

Это такая же комендатура, как представительство Зеленского в Крыму, как фейковые мэры в запорожье и Мариуполе.Но...

Morya4ok22rus

Ой ну что ни идея, то шедевр! Смешного мало на самом деле, это ж депутат етить-колотить!