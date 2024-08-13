Раскрыты детали будущей S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики студии GSC Game World провели презентацию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на официальном Twitch-канале Xbox.

Так, в ходе 30-минутного показа был продемонстрирован игровой процесс в одной из локаций и раскрыты ключевые особенности шутера. Всего в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет 20 уникальных регионов с особенными животными, врагами, природой и аномалиями.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет отсутствовать система прокачки, однако игрокам предстоит пристально следить за самочувствием своего персонажа: голодом и утомлением, влияющими на эффективность персонажа.

Шутер также предложит порядка 35 видов оружия, каждое из которых можно модифицировать. При этом большинство апгрейдов, а также дополнительной экипировки и оружия можно найти лишь во время исследования опциональных локаций.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 20 ноября 2024 года. Игра выйдет на Xbox Series X/S и на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.