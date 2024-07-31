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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Число дорогих ремонтов авто выросло на треть

Источник:
Sibnet.ru
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Крупных чеков на ремонт автомобилей стало больше на треть по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики сети автосервисов FIT SERVICE.

Наибольшую динамику показали машинозаезды со средним чеком более 20 тысяч рублей. Эта группа выросла на 30% год к году.

Визитов, которые обошлись автовладельцам в 5-10 тысяч рублей, стало больше на 2,7%. Выросла и группа тех, кто заплатил за ремонт своего автомобиля 10-20 тысяч рублей — на 10,5%.

«Доля крупных чеков за ремонт и обслуживание автомобилей существенно выросла в 2024 году. Этот тренд можно объяснить несколькими причинами. Эксплуатируемый парк автомобилей в России уже несколько лет подряд стремительно стареет. Ремонты становятся сложнее, требуют больше времени и знаний», — прокомментировала директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

По ее мнению, в ближайший год тенденция сохранится: число мелких, недорогих ремонтов будет снижаться, а более дорогих — расти.

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pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.