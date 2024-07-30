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«Ангарский маньяк» задолжал более 10 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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«Ангарский маньяк» Михаил Попков
Фото: © СК РФ

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, осужденный пожизненно за убийство более 80 человек, не выплатил более 10,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и судебные расходы.

В отношении Попкова с 2015 по 2019 годы было выдано 17 исполнительных листов, приводит РИА Новости данные базы судебных приставов и иные документы.

Из них 10 — ущерб, причиненный преступлением, суммарно на 8,1 миллиона рублей. Еще четыре — за моральный вред, всего 1,8 миллиона рублей, и два исполнительных листа более чем 500 тысяч рублей за процессуальные издержки в доход государства.

Попков с 1994 по 2010 годы, согласно приговорам суда, убил 85 женщин и милиционера в Иркутской области, преимущественно в Ангарске. Отбывает срок в колонии особого режима в Мордовии.

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Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...