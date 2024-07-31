Производитель химических средств, в том числе для автомобильного сегмента, КППС представил удалитель ржавчины КППС CLASSIC в новом формате и в новой упаковке.

Удалитель ржавчины КППС CLASSIC теперь будет поставляться не только в виде паст, но и гелей, которые удобнее и проще наносить, особенно на металлические поверхности сложной формы и участки кузова в труднодоступных местах.

Как отмечают разработчики продукта, который тестировался в собственных лабораториях производителя, раствор в виде геля лучше проникает в структуру металла, поврежденного коррозией, что положительно сказывается на эффективности средства.

Формат геля и удобная упаковка в виде тубы обеспечивают экономичный расход и удобное нанесение, без необходимости использовать каике-либо подручные средства: кисти, валики, губки. Дополнительно туба защищает средство от высыхания.

Кроме того, состав образует защитную пленку на металлической поверхности (например, кузов авто), которая предотвращает появление коррозии в дальнейшем.

Новая упаковка для гаражного использования

Несмотря на то, что удалитель разрабатывался в первую очередь для профессионального использования специалистами, которые занимаются ремонтом и восстановлением автомобилей на СТО и в мастерских, он вполне подходит для домашнего использования автомобилистами.

Специально для них производитель представил экономичные упаковки: 30 граммов для устранения локальных проблем и так называемых «рыжиков» и 100 граммов для тех, кому требуется более основательный сезонный ремонт.

Еще один шаг в сторону импортозамещения

Как отметили в компании, новый удалитель — это еще один российский продукт, который является адекватной альтернативой как импортной продукции тех брендов, которые покинули местный рынок, так и китайских брендов, которые заполонили прилавки профильных магазинов в последние годы.

Удалитель ржавчины в виде геля — это уникальная разработка отечественного производителя, которая должна вытеснить иностранные аналоги благодаря ценнику, эффективности, удобству нанесения.

Приобрести удалитель в виде геля в упаковке 30 или 100 граммов можно на популярных маркетплейсах, а также в магазинах партнеров-дилеров КППС.