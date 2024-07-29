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Пять правил завоевать уважение в новом коллективе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com
Устройство на новую работу всегда вызывает стресс. Нужно показать себя начальству, найти общий язык с коллегами, привыкнуть к новым обязанностям. Как вести себя на новом месте работы, чтобы быстро заручиться поддержкой и завоевать уважение?

Есть очень простые шаги, которые нужно выполнить чтобы стать в новом коллективе своим человеком. О них рассказал бизнес-коуч Александр Высоцкий.

Шаг 1. Познакомиться с коллегами

На первый взгляд совет звучит банально и странно — знакомство с коллегами — это естественный и неминуемый процесс при устройстве на новую работу. Но делать это можно по-разному.

Познакомиться с коллегами — это значит привлечь их внимание. Нужно рассказать о себе, о своем опыте, о своей новой должности. Нужно сделать так, чтобы коллега, с которым состоялось знакомство, запомнил и знал новичка.

Шаг 2. Выяснить ожидания

После знакомства с коллегами нужно выяснить, что они ожидают от нового сотрудника. Очень распространенная ошибка многих новичков в коллективе — ждать, что с ним будут нянчится и говорить, что делать. Но, как правило, такие люди могут надолго не задержаться в команде.

«Они работают без тебя. И если ты хочешь встроиться в этот процесс, то должен стать для них полезным. А чтобы стать полезным, сначала нужно выяснить, что они (коллеги) от тебя хотят в этой должности», — объяснил Высоцкий.

Шаг 3. Изучить профессиональные обязанности

В большинстве компаний нет хорошо написанных должностных инструкций, либо они написаны формально. Нужно исследовать и понять, в чем конкретно заключается работа.

Чем лучше человек разбирается в своих должностных обязанностях. Тем комфортнее ему будет работать. Во-первых, он сумеет оптимально организовать свой рабочий процесс, во-вторых, не позволит загружать себя лишними задачами.

Шаг 4. Пиар собственных достижений

Не стоит скромничать на новом месте работы. Обязательно нужно рассказать коллегам о своих достижениях с прошлого места работы. При этом не стоит хвастаться или преувеличивать свои заслуги.

Правильно пиарить свои достижения нужно так, чтобы коллеги видели профессионализм человека. Старые заслуги можно преподносить так, чтобы они имели вес на новом месте работы, помогали понять умения нового специалиста.

Шаг 5. Согласовать с руководителем карьеру

Нужно достичь соглашение с руководителем, каким будет будущее в компании. Важно с первых дней обозначить свои позиции, озвучить амбиции.

Если руководитель не дает ясного ответа в связи с коротким сроком работы, то нужно отстаивать свою позицию, объясняя свое желание продвигаться по карьерной лестнице. Тогда и коллеги, и руководство будут уважать такого сотрудника, который готов реально трудиться на благо команды, показывая результаты.

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