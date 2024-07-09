Уничтожение военной колонны ВСУ попало на видео

Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Военная колонна ВСУ была уничтожена в населенном пункте Стецковка Сумской области с помощью удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», говорится в сообщении.

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«В результате удара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ и до 65 боевиков», — уточнило ведомство.

На видео можно заметить широкую площадь применения кассетной части снаряда, детонацию склада боеприпасов и огромный столб огня. Известно, что колонна ВСУ шла на усиление украинских позиций.