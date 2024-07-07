Рекорды высоких температур ожидаются на следующей неделе в нескольких регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40–42 градуса, в Краснодарском крае — 39–41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока — в Бурятии — 37, в Забайкалье — 39–41 градус, на юге Амурской области — 35–36, в Иркутской области, на западе Якутии — 32–37 градусов», — сказал РИА Новости Вильфанд.

В Ростовской области и Ставропольском крае в период аномальной жары пройдет сильный дождь, в регионах ожидаются гроза и ветер с порывами до 23–25 м/с. «Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках», — добавил Вильфанд.

Аномальная жара установилась в некоторых регионах России в первые дни июля.