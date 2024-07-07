Немецкие ученые из Саарского университета определили идеальное количество партнеров
для мужчин и женщин в глазах окружающих.
Исследование
поколебало стереотип, согласно которому общество более
благосклонно к сексуально активным мужчинам, тогда как от женщин в социуме
требуют скромности в интимной жизни, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в
журнале Social Psychological and Personality Science.
Открытием
стало то, что умеренный уровень сексуальной активности в обществе оценивался
наиболее благоприятно как среди мужчин, так и среди женщин.
Для мужчин идеальным числом сексуальных партнеров было около четырех-пяти в
течение жизни, с двумя-тремя
случайными сексуальными партнерами и возрастом сексуального дебюта от 18 до 20
лет. Частота
половых сношений — в четыре-пять раз в
неделю, мастурбация — три-четыре раза в
неделю, сексуальное желание — три
раза в день.
Для женщин идеальные уровни были ниже: около двух-трех
сексуальных партнеров в течение жизни, один-два
случайных сексуальных партнера и возраст сексуального дебюта в 16-18 лет.
В идеале женщины должны были заниматься сексом три-раза раза
в неделю, мастурбировать два-три раза в неделю и испытывать
сексуальное желание и фантазии дважды в день, выяснили ученые.