Немецкие ученые из Саарского университета определили идеальное количество партнеров для мужчин и женщин в глазах окружающих.

Исследование поколебало стереотип, согласно которому общество более благосклонно к сексуально активным мужчинам, тогда как от женщин в социуме требуют скромности в интимной жизни, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Social Psychological and Personality Science.

Открытием стало то, что умеренный уровень сексуальной активности в обществе оценивался наиболее благоприятно как среди мужчин, так и среди женщин.

Для мужчин идеальным числом сексуальных партнеров было около четырех-пяти в течение жизни, с двумя-тремя случайными сексуальными партнерами и возрастом сексуального дебюта от 18 до 20 лет. Частота половых сношений — в четыре-пять раз в неделю, мастурбация — три-четыре раза в неделю, сексуальное желание — три раза в день.

Для женщин идеальные уровни были ниже: около двух-трех сексуальных партнеров в течение жизни, один-два случайных сексуальных партнера и возраст сексуального дебюта в 16-18 лет.

В идеале женщины должны были заниматься сексом три-раза раза в неделю, мастурбировать два-три раза в неделю и испытывать сексуальное желание и фантазии дважды в день, выяснили ученые.