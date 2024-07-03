Культовая игра «Сапер» получила продолжение

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил бесплатное продолжение легендарной игры «Сапер», новинка уже доступна для скачивания на Android и iOS.

«Сапер» — знаменитая видеоигра, входящая в стандартный набор развлекательных утилит Windows. Впрочем, в современных версиях системы ее уже не встретить, ее поддержка прекратилась после выхода «десятки».

Впервые «Сапер» был выпущен 34 года назад, при этом по нему до сих пор проходят турниры. Новая версия сохранила игровой процесс с разминированием полей, однако в нее ввели ряд нововведений.

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Так, в игру добавили пару режимов. Например, в «Путешествиях» игрокам при достижении определенного прогресса разрешается посещать все новые и новые локации: от Японии до Антарктики.

В игре нет рекламы и отсутствуют внутриигровые покупки. Однако пока загрузить ее могут лишь активные подписчики Netflix из фирменного приложения онлайн-кинотеатра. Впрочем, в Сети уже доступна пиратская версия нового «Сапера».