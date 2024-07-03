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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Культовая игра «Сапер» получила продолжение

Источник:
Engadget.com
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Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил бесплатное продолжение легендарной игры «Сапер», новинка уже доступна для скачивания на Android и iOS.

«Сапер» — знаменитая видеоигра, входящая в стандартный набор развлекательных утилит Windows. Впрочем, в современных версиях системы ее уже не встретить, ее поддержка прекратилась после выхода «десятки».

Впервые «Сапер» был выпущен 34 года назад, при этом по нему до сих пор проходят турниры. Новая версия сохранила игровой процесс с разминированием полей, однако в нее ввели ряд нововведений.

Так, в игру добавили пару режимов. Например, в «Путешествиях» игрокам при достижении определенного прогресса разрешается посещать все новые и новые локации: от Японии до Антарктики.

В игре нет рекламы и отсутствуют внутриигровые покупки. Однако пока загрузить ее могут лишь активные подписчики Netflix из фирменного приложения онлайн-кинотеатра. Впрочем, в Сети уже доступна пиратская версия нового «Сапера».

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию мира украинцам и их истинные место и предназначение

nicollaich

ПупНачальницы сейчас придэ и распедале, шо это усё брехня.

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)

Asd10

Взял вину на себя. Это достойнее, чем на помощников валить.