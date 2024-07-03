Жара ударила по урожаю: какие овощи и фрукты подорожают

Аномальная жара в России может привести к подорожанию фруктов и ягод на 20-50%. Если экстремальная погода задержится, из-за засухи пострадает и урожай овощей — от сахарной свеклы до кукурузы и картофеля.

«У нас в принципе этот год оказался очень сложным для аграриев», — сказала «Парламентской газете» директор Ягодного союза России Ирина Козий. «Сначала весенние заморозки, потом ливни, град и ураганы, теперь засуха», — добавила она.

По данным центра погоды «Фобос», в разных городах страны — от Санкт-Петербурга и Пскова до Енисейска, Можайска и Херсона — в первых числах июля зафиксировали 28 температурных рекордов.

Все эти погодные катаклизмы, по словам Козий, произошли на фоне сложной экономической обстановки: ухудшения поставок оборудования и агрохимии, снижения курса рубля, удорожание перевозок, нехватки сезонных рабочих.

«Сочетание этих факторов, скорее всего, приведет к очередному витку роста цен. Он, собственно, уже идет», — отметила эксперт.

Ягоды и фрукты

Сейчас от жары больше всего страдают ягоды и фрукты. «Чем меньше влаги в воздухе и в почве — тем меньше размер плодов и урожай, как таковой», — пояснила Козий. По ее словам, при высоких температурах растения многих культур просто перестают развиваться и плодоносить.

«С учетом того что засуху у нас обещают практически по всей стране, можно прогнозировать, что урожай фруктов и ягод сократится неизбежно», — считает эксперт.



При этом ягоды и косточковые культуры (вишня, черешня, слива) более чувствительны к недостатку влаги, они пострадают сильнее. Во вторую очередь аномальная жара скажется на семечковых — яблоках и грушах.

В целом при сохранении текущих погодных условий подорожание по разным культурам в 2024 году может составить от 20 до 50% и более, полагает Козий.

Овощи

«В зоне риска находятся все так называемые пропашные культуры: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, картофель и другие овощи», — сказал независимый агроэксперт Александр Корбут.

По его мнению, сейчас все зависит от нескольких факторов: прольются ли дожди и насколько интенсивными они будут, накопился ли достаточный запас влаги в почве и успеют ли растения до него добраться до начала критической фазы засухи. «Но история в целом, конечно, складывается малоприятная», — констатировал эксперт.

По его словам, если жара простоит еще неделю-две, как обещают прогнозы, урожай может значительно сократится. Если он снизится сильно, в дело вступят инструменты тонкой настройки: например ограничение экспорта или закупка недостающих позиций за рубежом, спрогнозировал Корбут.