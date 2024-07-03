НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Жара ударила по урожаю: какие овощи и фрукты подорожают

Источник:
Sibnet.ru
320 2
Яблоки
Фото: © Sibnet.ru
Аномальная жара в России может привести к подорожанию фруктов и ягод на 20-50%. Если экстремальная погода задержится, из-за засухи пострадает и урожай овощей — от сахарной свеклы до кукурузы и картофеля.

«У нас в принципе этот год оказался очень сложным для аграриев», — сказала «Парламентской газете» директор Ягодного союза России Ирина Козий. «Сначала весенние заморозки, потом ливни, град и ураганы, теперь засуха», — добавила она.

По данным центра погоды «Фобос», в разных городах страны — от Санкт-Петербурга и Пскова до Енисейска, Можайска и Херсона — в первых числах июля зафиксировали 28 температурных рекордов.

Все эти погодные катаклизмы, по словам Козий, произошли на фоне сложной экономической обстановки: ухудшения поставок оборудования и агрохимии, снижения курса рубля, удорожание перевозок, нехватки сезонных рабочих.

«Сочетание этих факторов, скорее всего, приведет к очередному витку роста цен. Он, собственно, уже идет», — отметила эксперт.

Ягоды и фрукты

Сейчас от жары больше всего страдают ягоды и фрукты. «Чем меньше влаги в воздухе и в почве — тем меньше размер плодов и урожай, как таковой», — пояснила Козий. По ее словам, при высоких температурах растения многих культур просто перестают развиваться и плодоносить.

«С учетом того что засуху у нас обещают практически по всей стране, можно прогнозировать, что урожай фруктов и ягод сократится неизбежно», — считает эксперт.

При этом ягоды и косточковые культуры (вишня, черешня, слива) более чувствительны к недостатку влаги, они пострадают сильнее. Во вторую очередь аномальная жара скажется на семечковых — яблоках и грушах.

В целом при сохранении текущих погодных условий подорожание по разным культурам в 2024 году может составить от 20 до 50% и более, полагает Козий.

Овощи

«В зоне риска находятся все так называемые пропашные культуры: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, картофель и другие овощи», — сказал независимый агроэксперт Александр Корбут.

По его мнению, сейчас все зависит от нескольких факторов: прольются ли дожди и насколько интенсивными они будут, накопился ли достаточный запас влаги в почве и успеют ли растения до него добраться до начала критической фазы засухи. «Но история в целом, конечно, складывается малоприятная», — констатировал эксперт.

По его словам, если жара простоит еще неделю-две, как обещают прогнозы, урожай может значительно сократится. Если он снизится сильно, в дело вступят инструменты тонкой настройки: например ограничение экспорта или закупка недостающих позиций за рубежом, спрогнозировал Корбут.

Еще по теме
Появились планы по выпуску пива «Москвич»
ГОСТ на шаурму появится в России
Рост цен на курятину возобновился в России
Эксперт предупредил о росте цен на импортное вино до 35%
смотреть все
Экономика #Продукты #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (2)
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
79
Генштаб России назвал срок завершения СВО
71
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
61
Жизнь в России станет дороже
45
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
40
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии