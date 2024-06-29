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Составлен перечень моделей китайских авто на госслужбе в России

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили китайских марок прописались в гаражах российских государственных служб, автоэксперты составили перечень из 12 моделей.

Список составил портал Motor.ru. Парк Госавтоинспекции пополнили кроссоверы Haval F7 тульской сборки. Министерство обороны и Министерство внутренних дел закупили рамный внедорожник H9. Оперативные подразделения МЧС пересели на паркетники Haval Dargo X и Jolion, .

Премиальные внедорожники Tank 500 (в том числе гибридные версии) стали заменой Toyota Land Cruiser 300, такие автомобили приобретают ФСО, ФСБ, МВД и МЧС. Также Федеральная служба охраны закупает гибридные модификации минивэна Voyah Dream.

У Росгвардии и МЧС появился седан Chery Arrizo 8, в Генштабе — премиальный Hongqi H9, у ФСБ — кроссовер Exeed VX, а у ФСО — большой кроссовер GAC GS8.

В автопарке Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова (входит во Всероссийскую службу медицины катастроф) обнаружили микроавтобус GAC GN8.

Мэрия Чебоксар приобрела четыре электрических седана i-Pro, а в автопарке мэрии Москвы и Генпрокуратуры используются «Москвичи 3e». Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашии заменила Toyota Camry XV70 на «Москвич 6».

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