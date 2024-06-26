Стратегические «Ярсы» на учениях отработали боевое маневрирование

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения отработали в Иркутской области интенсивные маневренные действий во время боевого патрулирования, говорится в сообщении Минобороны России.

Военнослужащие Иркутского ракетного соединения отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, сказано в сообщении.

По данным Минобороны, ракетчики решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам (ДРГ). Противодиверсионные формирования отработали маневры на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к ДРГ.

Отдельно в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс», уточнили в российском военном ведомстве.