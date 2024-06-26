НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стратегические «Ярсы» на учениях отработали боевое маневрирование

Источник:
Sibnet.ru
267 1

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения отработали в Иркутской области интенсивные маневренные действий во время боевого патрулирования, говорится в сообщении Минобороны России.

Военнослужащие Иркутского ракетного соединения отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, сказано в сообщении.

По данным Минобороны, ракетчики решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам (ДРГ). Противодиверсионные формирования отработали маневры на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к ДРГ.

Отдельно в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс», уточнили в российском военном ведомстве.

Еще по теме
Минобороны заявило об уничтожении первой канадской БМП Senator
Описан механизм вербовки обвиняемых на СВО
Внезапная проверка войск началась в Белоруссии
Стало известно число вернувшихся с СВО бойцов с ПТСР
смотреть все
Оборона #Армия #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков объяснил, зачем Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
АвтоВАЗ начал испытания нового кроссовера
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Обсуждение (1)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Япония ввела новый пакет санкций против России
44
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
36
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
36
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
33
Антонов обвинил США в поддержке преступлений Киева