Нарышкин предупредил о зловещих планах США

Разведслужбы США планируют манипулировать общественным сознанием в неугодных странах с помощью искусственного интеллекта, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Службы внешней разведки подчеркнул, что это может стать глобальной проблемой.

По словам Нарышкина, центральное разведывательное управление США уже заказало около 150 проектов в области искусственного интеллекта. При этом работа российской разведки не направлена против других государств, отметил он.