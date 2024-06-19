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«Новый Нострадамус» дважды ошибся с датой Третьей мировой

Источник:
Sibnet.ru
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Индийский астролог Кушал Кумар, известный как «новый Нострадамус», предсказал, что Третья мировая могла начаться 18 июня, но этого не произошло.

18 июня обусловлено значительными планетарными изменениями, которые могут спровоцировать глобальный конфликт, заявил Кумар в беседе с The Daily Star.

Также Кумар упоминал 10 июня как дату начала Третьей мировой войны, однако в тот день его предсказание не сбылось.

У астролога осталась третья попытка: среди других предполагаемых дат он называл 29 июня.

По мнению Кумара, международные конфликты — это признаки надвигающегося глобального конфликта. В качестве примеров он привел террористические атаки на индо-пакистанской границе, переход северокорейских солдат в Южную Корею, рост напряженности между Израилем и Ливаном, развертывание Россией военных кораблей в Гаване, а также военные учения Китая вблизи Тайваня.

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