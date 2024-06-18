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Путин пошутил о двойнике на встрече с жителями Якутска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин во время поездки в Якутск вышел пообщаться с местными жителями — видео распространила пресс-служба Кремля.

Президент покинул кортеж и в сопровождении охраны вышел к собравшимся у стадиона «Туймаада» горожанам, которые начали снимать его на телефоны.

«Здравствуйте! Как здоровье ваше?» — прозвучал на видео вопрос одного из жителей. «Отлично!» — отлично Путин.

«Вы даже на него похожи», — продолжил тот же мужской голос. «Мы все друг на друга похожи», — посмеялся Путин.


Глава государства во вторник посетил Якутию перед визитом в Северную Корею и Вьетнам. Он встретился с главой региона Айсеном Николаевым, посетил Высшую школу музыки.

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