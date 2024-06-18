Президент России Владимир Путин во время поездки в Якутск вышел пообщаться с местными жителями — видео распространила пресс-служба Кремля.

Президент покинул кортеж и в сопровождении охраны вышел к собравшимся у стадиона «Туймаада» горожанам, которые начали снимать его на телефоны.

«Здравствуйте! Как здоровье ваше?» — прозвучал на видео вопрос одного из жителей. «Отлично!» — отлично Путин.

«Вы даже на него похожи», — продолжил тот же мужской голос. «Мы все друг на друга похожи», — посмеялся Путин.

Глава государства во вторник посетил Якутию перед визитом в Северную Корею и Вьетнам. Он встретился с главой региона Айсеном Николаевым, посетил Высшую школу музыки.