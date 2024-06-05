Желто-голубой фасад дома в Усолье-Сибирском перекрасили после жалоб горожан, которые увидели сходство расцветки с флагом Украины.

Желто-голубой дом на улице Красных Партизан стал бежево-голубым, фотографии опубликовал местный телеграм-канал «Усолье в кубе».

Изменить расцветку дома потребовала группа инициативных горожан. Мэр Усолья-Сибирского провел опрос среди жильцов и выяснил, что они не возражают против желто-голубых стен, сообщила пресс-служба главы города.

«Максим Викторович позже принял решение, что дом все-таки перекрасим, потому что мы понимаем, в первую очередь, что наши усольские бойцы тоже служат, и чтобы никого не обидеть, никого не разочаровать, принято такое решение. Мы понимаем, что в жизни эти цвета очень хорошо сочетаются между собой, но Максим Викторович посчитал, что у всех разные мнения, но парни приедут — и чтобы никаких там разговоров не было», — цитирует «Подъем» представителя пресс-службы.

По словам городских властей, несколько лет назад была разработана концепция района в определенных цветах, но больше в желто-голубой здания красить не будут.