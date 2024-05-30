Рейсы на Ольхон отменили из-за состояния ВПП

Авиакомпания «СиЛА» отменила рейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба перевозчика.

«В результате оттаивания грунта на посадочной площадке Хужир присутствуют дефекты полосы в виде выпучивания, провалов и выдувания почвы, требующие реагирования», — отметили в авиакомпании.

Рейсы возобновят после приведения полосы в должное состояние.

Полеты из Улан-Удэ на Ольхон выполняют на воздушных судах L-410. Время в пути — 40 минут. Рейсы были несколько раз в неделю, на 12 июня был назначен дополнительный. Стоимость билета в одну сторону — 1 тысяча рублей.