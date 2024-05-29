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Mia Boyka выпустит народную песню после успеха «Матушки Земли»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Mia Boyka записала песню очень похожую на хит Татьяны Куртуковой «Матушка Земля», премьера композиции состоится 31 мая, пока в Сети доступен только сниппет.

«Матушка Земля» Куртуковой оказалась популярна среди слушателей, трек попал в чарт «Яндекс.Музыки». На момент публикации, песня занимает в чарте третье место.

Поклонники Бойки обвинили певицу в плагиате, после того, как та опубликовала сниппет будущей песни.

Mia Boyka призналась, что подражала Куртуковой. «Я даже не скрываю. Слишком уж мне понравилась та песня», — цитирует певицу телеграм-канал «Звездач».

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