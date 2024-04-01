Российские эксперты установили место сборки дронов ВСУ «Баба-яга»

Специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» изучили трофейный украинский дрон «Баба-яга». В результате им удалось узнать координаты его места сборки и цепочку поставок его комплектующих.

«Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине», — рассказал РИА Новости гендиректор Центра Дмитрий Кузякин.

По его словам, все точки, которые «показал» дрон, были сопоставлены с другой информацией. В результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов.

Как уточнил Кузякин, по навигационному компьютеру и полетному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения «Бабы-яги», но также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

«Баба-яга» — переделанная модель одного из сельскохозяйственных дронов. Этот массивный беспилотник носит на себе 120-миллиметровые минометные снаряды и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом 25 и 50 килограммов.