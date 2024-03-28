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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков заявил об отсутствии планов блокировать Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Планов блокировать Telegram в России сейчас нет, но его основателю Павлу Дурову следовало бы уделять внимания тому, что ресурсом пользуются террористы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос телеграм-канала Shot, планируют ли в России блокировать Telegram.

Но, как отметил Песков, Россия «бы от Павла Дурова большего внимания к тому, что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов».

По информации СМИ, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через телеграм-канал одной из террористических организаций.

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Политика #Россия #Соцсети
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Топ комментариев

corrector

Скучает Шольц по временам когда не было навоза на улицах германии..

c2h5oh76

ща бронелет тебе расскажет все, немного терпения

Михаил Ильин

хах =) где 50%, там почти все я думаю =) пишут 50%, чтоб стыдно не было =)

anubis77

И снова всё у тебя отключилось. Может и не было никогда? Разницу между созданным и эксплуатируемым различаешь...