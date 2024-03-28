НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Владельцы «Крокуса» пожертвовали 100 млн пострадавшим в теракте

Источник:
Sibnet.ru
383 2
Теракт в Крокус Сити Холле
Теракт в Крокус Сити Холле
Фото: © СК РФ

Владельцы Crocus Group Эмин и Араз Агаларовы пожертвовали 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

«На этом этапе мы с отцом перевели в Фонд 100 млиллионов рублей и приглашаем присоединиться к помощи наших друзей, партнеров и всех желающих», — написал в соцсети Эмин Агаларов.

Бизнесмены направили средства через Фонд Муслима Магомаева, чье имя носил концертный зал.

До этого пострадавшим уже помогли Ольга Бузова, Егор Крид, Shaman, Анна Асти, Сергей Жуков и другие звезды.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
Бежавшие из «Крокуса» террористы по дороге бросили взрывчатку
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Выросло число погибших при теракте в «Крокусе»
МИД указал на ангажированность позиции США по теракту в «Крокусе»
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто эти звери: лица задержанных террористов
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Обсуждение (2)
Топ комментариев

corrector

Скучает Шольц по временам когда не было навоза на улицах германии..

c2h5oh76

ща бронелет тебе расскажет все, немного терпения

Михаил Ильин

хах =) где 50%, там почти все я думаю =) пишут 50%, чтоб стыдно не было =)

anubis77

И снова всё у тебя отключилось. Может и не было никогда? Разницу между созданным и эксплуатируемым различаешь...