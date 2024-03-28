Владельцы «Крокуса» пожертвовали 100 млн пострадавшим в теракте

Владельцы Crocus Group Эмин и Араз Агаларовы пожертвовали 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

«На этом этапе мы с отцом перевели в Фонд 100 млиллионов рублей и приглашаем присоединиться к помощи наших друзей, партнеров и всех желающих», — написал в соцсети Эмин Агаларов.

Бизнесмены направили средства через Фонд Муслима Магомаева, чье имя носил концертный зал.

До этого пострадавшим уже помогли Ольга Бузова, Егор Крид, Shaman, Анна Асти, Сергей Жуков и другие звезды.