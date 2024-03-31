Счастье оказалось доступным для тренировки навыком

Человек может научиться быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии, к такому выводу пришли ученые из Бристольского и Йельского университетов.

Чтобы подтвердить эту гипотезу для студентов был разработан курс «Наука о счастье». Обучающиеся формировали у себя полезные привычки: занимались спортом, медитировали, вели дневник. Ученые изучали, как в процессе изменяется психологическое самочувствие студентов.

По итогам курса студенты оценили свое состояние по пятибалльной шкале. Оказалось, что они стали счастливее на 15%, чем до обучения. Но через год это эффект сохранился только у тех, кто сделал «правильное» поведение регулярным. Авторы исследования сравнили полученные результаты с эффектом занятий в тренажерном зале, приводит Naked Science отчет ученых.

Нельзя ожидать, что после одного занятия человек приобретет психологическую форму, которая сохранится навечно, отметили психологи. Как и в случае с физическим здоровьем, люди должны постоянно работать над своим эмоциональным состоянием, иначе улучшения будут временными, указали они.