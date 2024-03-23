Песков ответил на вопрос об обращении Путина

Кремль сообщит, если будет обращение российского президента Владимира Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сообщим», — сказал Песков газете «Известия».

Ночью 23 марта в Rutube РИА Новости появилось видео с анонсом трансляции обращения Путина. Позже агентство сообщило, что «ссылка на «трансляцию» обращения Путина была вызвана технической ошибкой».

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Несколько человек устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» 22 марта перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли помещения. По последним данным СК, погибли 115 человека, число жертв может увеличиться. Телеграм-каналы называли цифру в 150 человек.