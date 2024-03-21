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Кологривого приговорили к аресту за дебош в кальянной Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Никита Кологривый на суде в Новосибирске
Никита Кологривый на суде в Новосибирске
Фото: © кадр из видео

Актер Никита Кологривый проведет в заключении семь суток за пьяный дебош в новосибирской кальянной.

Суд вынес Кологривому приговор по делу по статье «Мелкое хулиганство» — актера приговорили к семи суткам ареста. При этом обвинение требовала максимального наказания — 15 суток ареста, сообщает телеграм-канал АСТ-54 из зала суда.

Из материалов дела следует, что Кологривый в кальянной был пьян, приставал к девушке-хостес, склоняя ее к поцелую и трогая за интимные части тела. Также он укусил сотрудницу заведения и ударил охранника кальянной головой в грудь.

Драка Кологривого в кальянной Новосибирска. ВИДЕО

Кологривый прибыл в Новосибирск в пятницу, 15 марта. Он приехал в гости к родным, а также посетил знаковые места города, дал ряд интервью и проводил фан-встречу. Актер побывал в кинотеатре «Победа» на фестивале «Семейные традиции», в новой «Сибирь-Арене» и родной школе.

После скандала в кальянной в телеграм-канале Кологривого исчезли все публикации, связанные с визитом в Новосибирск. Там в том числе были видеозаписи поездки на автомобиле по ночному городу после ночной драки в кальянной.

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Культгид #Светская хроника #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

Uynachalnica

Переложат и в топливо и ни разу не отменят! Уже было!

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

staff850

Своих надо считать Серёжа а не хохлов....