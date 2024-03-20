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Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция задержала актера Никиту Кологривого, его доставили в отдел полиции из своего отеля. Причина задержания — хулиганство в новосибирской кальянной.

Кологривый отдыхалв кальянной Новосибирска и, будучи в нетрезвом состоянии, сначала укусил официантку, а затем пытался подраться с сотрудниками заведения.

Руководство кальянной обратилось в полицию, поскольку от актера не последовали извинения за поведение. К тому же пострадавшая официантка сделала медосвидетельствование, сообщили СМИ.

Позже представитель актера сообщила журналистам, что конфликтную ситуацию урегулировали. Но в среду Кологривый, который планировал вылететь в Москву, был доставлен в отдел полиции из своего отеля, говорится в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Сам актер ситуацию никак не комментировал. Последняя публикация Кологривого в телеграм-канале сделана в ночь на вторник, как раз тогда, когда произошел инцидент. На опубликованном видео актер едет в машине с друзьями и спрашивает у подписчиков, читают ли они «желтую прессу».

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