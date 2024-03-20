Кологривый утроил дебош в кальянной Новосибирска

Актер Никита Кологривый, находясь в гостях в родном городе Новосибирске, создал очередной повод для обсуждения. Он напился и устроил драку.

В Сети появилось видео, где Кологривый толкается с мужчинами в заведении. Судя по всему, мужчины — сотрудники ресторана, где отдыхал актер.

По информации телеграм-канала АСТ-54, инцидент произошел в кальянной Tangiers Lounge в ночь с 18 на 19 марта. Сначала актер заигрывал с официанткой, а потом укусил ее за ногу. Также СМИ пишут, что Кологривый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Руководство кальянной сообщило, что сотрудники заведения не стали драться с актером, который лез на них с кулаками. А поскольку ни актер, ни его представители после инцидента не связались с кальянной и не извинялись, дело передали полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке, сообщила пресс-служба ГУ МВД НСО «Комсомольской правде».