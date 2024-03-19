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ГИБДД разрешила десять дней ездить на авто без номеров

Источник:
Sibnet.ru
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ГИБДД разрешила ездить автомобилям без номеров десять дней до постановки на учет, следует из письма главы ведомства Виктора Черникова.

«Законодательство допускает случаи участия в дорожном движении без постановки на государственный учет транспортных средств, со дня приобретения прав владельца которых не прошло десяти дней», — говорится в письме, опубликованном в телеграм-канале No Limits.

При этом подчеркивается, что движение по дорогам таких авто разрешено в том числе без государственных регистрационных знаков. Глава ГИБДД отреагировал на возникшую правовую коллизию.

Дело в том, что закон разрешает водителям ездить десять дней на автомобиле без номеров до момента постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Однако в конце 2023 года Верховный суд постановил по одному из дел, что передвижение без государственных регистрационных знаков незаконно.

В результате уже с начала 2024 года сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей только что купленных новых машин без номеров. Теперь такая практика будет прекращена.

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