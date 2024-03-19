ГИБДД разрешила десять дней ездить на авто без номеров

ГИБДД разрешила ездить автомобилям без номеров десять дней до постановки на учет, следует из письма главы ведомства Виктора Черникова.

«Законодательство допускает случаи участия в дорожном движении без постановки на государственный учет транспортных средств, со дня приобретения прав владельца которых не прошло десяти дней», — говорится в письме, опубликованном в телеграм-канале No Limits.

При этом подчеркивается, что движение по дорогам таких авто разрешено в том числе без государственных регистрационных знаков. Глава ГИБДД отреагировал на возникшую правовую коллизию.

Дело в том, что закон разрешает водителям ездить десять дней на автомобиле без номеров до момента постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Однако в конце 2023 года Верховный суд постановил по одному из дел, что передвижение без государственных регистрационных знаков незаконно.

В результате уже с начала 2024 года сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей только что купленных новых машин без номеров. Теперь такая практика будет прекращена.