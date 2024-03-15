Снежного барса на Алтае «заметили» в необычном месте

Животное, напоминающее краснокнижного снежного барса, в естественных условиях среды обитающего на высоте 4-4,5 тысячи метров над уровнем моря, заметили на Семинском перевале в Республике Алтай.

«Ехали из с. Туекта на Семинский перевал. Кошечка справа у края дороги прыгнула на скалу. Глазастые должны, увидеть», – рассказали в соцсетях очевидицы и опубликовали видео.

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В то же время не только эксперты, но даже местные жители, хорошо знакомые с повадками этого хищника и характеристикой мест, где тот живет, усомнились в том, что на видео действительно ирбис. Высота Семинского перевала составляет 1,717 тысячи метров над уровнем моря.

«К сожалению, на видео сложно определить вид животного, качество довольно низкое. Однако Семинский перевал – совершенно не характерное местоообитание снежных барсов на сегодняшний день. Ирбисов тут не фиксировали, хотя исторический ареал вида, конечно, был шире», – рассказал Сибнету директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

Он при этом напомнил, что свидетельства местных жителей, случаи, описанные в литературе, говорят о появлении снежных барсов в нехарактерных для них местах.

«Для более точного определения нужно получить и изучить оригинал видео», – добавил эколог.