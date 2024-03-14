Подсчитан средний возраст квартиры на вторичном рынке

Средний возраст квартиры на вторичном рынке в городах-миллионниках — 28 лет, подсчитали эксперты Циан.Аналитики. Самый молодой фонд — в Краснодаре, а самый старый — в Волгограде.

Средний возраст квартиры в продаже на вторичном рынке в Краснодаре — 13 лет. Затем с большим отрывом идут Ростов-на-Дону (21 год) и Казань (24 года).

Самое старое жилье в продаже — в Волгограде (37 лет), Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде (по 35 лет). В Санкт-Петербурге это объясняется наибольшей долей жилья в дореволюционных домах. В продаже можно найти даже квартиры в домах, построенных в конце XVIII века. В Волгограде и Нижнем Новгороде отмечена максимальная доля квартир в типовых советских пятиэтажках.

Средний возраст продаваемых квартир в Новосибирске — 24,5 года, в Красноярске — 27 лет, в Омске — 34 года, в Москве — 30 лет.

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Большинство квартир продается в недавних новостройках — домах, построенных после 2015 года. Второе и третье места по количеству лотов делят постсоветские монолитные и кирпичные дома и советские панельные и блочные многоэтажки (более 5 этажей). Самые редкие — квартиры в дореволюционных домах.

В среднем по миллионникам квадратный метр в дореволюционном фонде стоит 167 тысяч рублей. Цена во многом обусловлена выгодным расположением квартиры.

Средняя стоимость «квадрата» в недавно сданных домах — 164 тысячи рублей. Высокая стоимость лотов обусловлена новыми коммуникациями, продуманными планировками, организованными общественными пространствами.

Самые доступные квартиры — в советских пятиэтажках (в среднем по миллионникам цена квадратного метра составляет 117 тысяч рублей) и в советских панельных и блочных многоэтажках (120 тысяч рублей).