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Томские подростки издевались над ребенком в больнице

Источник:
Sibnet.ru
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Подростки в Томске издевались над мальчиком в больнице, а затем сломали его матери нос, пишет телеграм-канал «Я из Томска».

Инцидент произошел в больнице скорой медицинской помощи №2, уточняется в сообщении. Двое подростков в возрасте 15 и 16 лет напали на восьмилетнего мальчика, тот в результате получил обширную гематому.

Несовершеннолетние также угрожали ребенку, что навредят его семье, если он расскажет об избиении. На следующий день мальчика выписали из больницы, после чего он рассказал об инциденте матери.

Вместе они вернулись в больницу, где женщина решила разобраться с подростками. В ходе конфликта один из них с размаха ударил россиянку кулаком по лицу и сломал ей нос. После этого она вызвала в больницу полицию. Возбуждено уголовное дело.

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ЧП #Криминал #Томск
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mosquito__2010

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