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Украина открыла африканский фронт против России

Источник:
Sibnet.ru
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Линия фронта между Украиной и Россией теперь простирается в Африке, ранее фактический глава Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился за помощью к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Суданский лидер тайно передавал Украине вооружения с начала полномасштабного конфликта между Москвой и Киевом, пишет американское издание The Wall Street Journal. Именно поэтому Зеленский должен был отнестись к его просьбе серьезно.

В материале отмечается, что повстанцев в Судане, которые противостоят местным властям, поддерживала ЧВК «Вагнер», за это военная компания якобы получила контроль над золотыми месторождениями в стране.

Первая группа украинских солдат, в основном из подразделения украинского Главного управления разведки «Тимур», уже прибыла в Судан. Таким образом, африканское государство стало новым полем противостояния Киева и Москвы, констатирует автор статьи.

При этом для Киева участие во внутреннем конфликте в другой стране несет большой политический риск, отмечает The Wall Street Journal. США ранее критиковали страны, которые предоставляют материальную поддержку сторонам конфликта в Судане.

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d6w58vnowu

а тех, которые бомбили других мирных граждан, можно не ловить получается?Или других мирных граждан совсем...

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...

mosquito__2010

Цитата(Иркут 69 @ 6.3.2024, 11:34) А где про вилы.? Теряешь хватку... 😀Маладец что не можешь опровергнуть...

mosquito__2010

Америка с нами = Бахмут мы не сдадим = Полмиллиона закопанных несдавальщиков = 10 миллионов беженцев...