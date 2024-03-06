Украина открыла африканский фронт против России

Линия фронта между Украиной и Россией теперь простирается в Африке, ранее фактический глава Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился за помощью к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Суданский лидер тайно передавал Украине вооружения с начала полномасштабного конфликта между Москвой и Киевом, пишет американское издание The Wall Street Journal. Именно поэтому Зеленский должен был отнестись к его просьбе серьезно.

В материале отмечается, что повстанцев в Судане, которые противостоят местным властям, поддерживала ЧВК «Вагнер», за это военная компания якобы получила контроль над золотыми месторождениями в стране.

Первая группа украинских солдат, в основном из подразделения украинского Главного управления разведки «Тимур», уже прибыла в Судан. Таким образом, африканское государство стало новым полем противостояния Киева и Москвы, констатирует автор статьи.

При этом для Киева участие во внутреннем конфликте в другой стране несет большой политический риск, отмечает The Wall Street Journal. США ранее критиковали страны, которые предоставляют материальную поддержку сторонам конфликта в Судане.