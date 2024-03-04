НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия объявила в розыск экс‑посла Украины в Казахстане

Источник:
РИА Новости
239 0

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (признан террористом-экстремистом) по делу о возбуждении ненависти либо вражды.

В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД России.

«Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Врублевского Петра Юрьевича на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания», — сказали РИА Новости в суде.

Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ).
Тема: Военная операция на Украине
Уничтожение танка Abrams дронами «Упырь» показали на видео
Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении
Шольц рассказал, как британцы помогают убивать россиян
Ефрейтор в одиночку заставил отступить подразделение ВСУ
смотреть все
Политика #Мир #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Представлен первый генератор игровых запахов
Наставники «Голоса» ради смеха повернулись к Инстасамке
Приднестровье запросило помощь России
Обсуждение (0)
Картина дня
Вучич допустил отправку войск НАТО на Украину
Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении
Россия объявила в розыск экс‑посла Украины в Казахстане
Уничтожение танка Abrams дронами «Упырь» показали на видео
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))