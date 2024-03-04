Россия объявила в розыск экс‑посла Украины в Казахстане

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (признан террористом-экстремистом) по делу о возбуждении ненависти либо вражды.

В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД России.

«Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Врублевского Петра Юрьевича на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания», — сказали РИА Новости в суде.

Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ).