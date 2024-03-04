Как найти хорошие недорогие тюльпаны, но чтобы букет выглядел дорого и простоял долго? Накануне 8 марта флористы рассказали о том, где и какие цветы продаются, и как купить цветы выгодно, если нужно поздравить много женщин?

Ожидаемые цены на тюльпаны к 8 марта

По прогнозам самих продавцов, цена за один тюльпан 8 марта в этом году составит примерно 180-200 рублей.

«Цены повышают, потому что цветы на аукционе становятся дороже, пересылки и объемы. Продавец будет повышать цены покупателю, потому что ему тоже повысили цены», — объяснила рост цен флорист Мария Шетюк.

Для сравнения, до «тюльпанного бума» в цветочных магазинах стоимость одного цветка в среднем составляет всего 99 рублей.

Как купить тюльпаны выгодно

Первый способ купить тюльпаны к 8 марта — позаботиться об этом заранее. И здесь заранее — это не несколько дней.

По словам Шетюк, делать предзаказ на тюльпаны стоило еще в январе. Это время, когда продавцы могут заложить заказ в будущий объем с минимальной накруткой цены. При этом покупатель получит гарантию качества — для него отберут хорошие, свежие цветы.

По словам продавца тюльпанов из Новосибирска Юлии, предзаказ может прилично сэкономить бюджет. Заказать тюльпаны до пика праздника в среднем можно за 120 рублей.

покупать тюльпаны на оптовых базах, где есть розничная продажа. Там цена будет выше, чем для оптовиков, но ниже, чем в цветочных точках в городе. Например, тюльпан можно будет купить не за 200, а за 170 рублей.

Но и за несколько дней до праздника не все потеряно. Можно

Если такая экономия не принципиальна, то есть и еще плюсы — гарантия качества и выбор.

Где купить качественные тюльпаны

С 6 по 8 марта на улицах традиционно продают тюльпаны «с машины». С одной стороны — это удобно, и цены чуть ниже магазинных. Но всегда есть риск купить плохие цветы.

Изначально качество цветов, которые продают в магазинах и на улице с машин, не отличается. Поставщики у всех одни. Все может испортить неправильное хранение.

«Что касается хранения, то минусовая температура очень плохо сказывается на цветах. Тюльпаны хоть и выносливые, но это не спасает их, поэтому любой минус — это убийство. Цветы с мороза стоят меньше, но они могут погибнуть в тот же день», — сказала флорист.

Поэтому приобретать цветы лучше в помещениях. Цветочных магазинах или хотя бы супермаркетах, где они появляются накануне 8 марта.

Подарить красиво

В последнее время особой строгости в цветочном этикете нет, выбирать в подарок и большой букет, и несколько тюльпанов. Но при выборе трех-пяти цветков, покупать лучше крупные сорта тюльпанов, советует Шетюк.



С упаковкой схожая ситуация — ориентироваться стоит на вкус дарителя. Единственное, что не в тренде на сегодня, — пластиковые ленты и прозрачные пленки.

Букеты лучше всего дарить в упаковке из натуральных материалов, крафтовой бумаги, матовой пленки, сетке, перевязывать атласной лентой или льняными нитками.