НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Тюльпаны на 8 марта: сколько стоят и как купить выгодно

Источник:
Sibnet.ru
306 0
Цветочная теплица
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Как найти хорошие недорогие тюльпаны, но чтобы букет выглядел дорого и простоял долго? Накануне 8 марта флористы рассказали о том, где и какие цветы продаются, и как купить цветы выгодно, если нужно поздравить много женщин?  

Ожидаемые цены на тюльпаны к 8 марта

По прогнозам самих продавцов, цена за один тюльпан 8 марта в этом году составит примерно 180-200 рублей.

«Цены повышают, потому что цветы на аукционе становятся дороже, пересылки и объемы. Продавец будет повышать цены покупателю, потому что ему тоже повысили цены», — объяснила рост цен флорист Мария Шетюк.

Для сравнения, до «тюльпанного бума» в цветочных магазинах стоимость одного цветка в среднем составляет всего 99 рублей.

Как купить тюльпаны выгодно

Первый способ купить тюльпаны к 8 марта — позаботиться об этом заранее. И здесь заранее — это не несколько дней.

По словам Шетюк, делать предзаказ на тюльпаны стоило еще в январе. Это время, когда продавцы могут заложить заказ в будущий объем с минимальной накруткой цены. При этом покупатель получит гарантию качества — для него отберут хорошие, свежие цветы.

По словам продавца тюльпанов из Новосибирска Юлии, предзаказ может прилично сэкономить бюджет. Заказать тюльпаны до пика праздника в среднем можно за 120 рублей.

Но и за несколько дней до праздника не все потеряно. Можно покупать тюльпаны на оптовых базах, где есть розничная продажа. Там цена будет выше, чем для оптовиков, но ниже, чем в цветочных точках в городе. Например, тюльпан можно будет купить не за 200, а за 170 рублей.

Если такая экономия не принципиальна, то есть и еще плюсы — гарантия качества и выбор.

Где купить качественные тюльпаны

С 6 по 8 марта на улицах традиционно продают тюльпаны «с машины». С одной стороны — это удобно, и цены чуть ниже магазинных. Но всегда есть риск купить плохие цветы.

Изначально качество цветов, которые продают в магазинах и на улице с машин, не отличается. Поставщики у всех одни. Все может испортить неправильное хранение.

«Что касается хранения, то минусовая температура очень плохо сказывается на цветах. Тюльпаны хоть и выносливые, но это не спасает их, поэтому любой минус — это убийство. Цветы с мороза стоят меньше, но они могут погибнуть в тот же день», — сказала флорист.

Поэтому приобретать цветы лучше в помещениях. Цветочных магазинах или хотя бы супермаркетах, где они появляются накануне 8 марта. 

Подарить красиво

В последнее время особой строгости в цветочном этикете нет, выбирать в подарок и большой букет, и несколько тюльпанов. Но при выборе трех-пяти цветков, покупать лучше крупные сорта тюльпанов, советует Шетюк.

С упаковкой схожая ситуация — ориентироваться стоит на вкус дарителя. Единственное, что не в тренде на сегодня, — пластиковые ленты и прозрачные пленки.

Букеты лучше всего дарить в упаковке из натуральных материалов, крафтовой бумаги, матовой пленки, сетке, перевязывать атласной лентой или льняными нитками.

Еще по теме
Три выходных дня: как отдыхаем на 23 февраля
Очень длинные выходные: как отдыхаем на Новый год
Эксперт дала советы по выбору эротического подарка на Новый год
Как выбрать подарочную коробку
смотреть все
Жизнь #Праздник #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Представлен первый генератор игровых запахов
Наставники «Голоса» ради смеха повернулись к Инстасамке
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Ученые пообещали рекордную жару в 2024 году из‑за Эль‑Ниньо
Обсуждение (0)
Картина дня
Железнодорожный мост подорвали в Самарской области
Запад напомнил Зеленскому о необходимости платить за снаряды
«Госуслуги» запустили сервис обращения в суд
Отряд российских «анимешников» взял опорник ВСУ
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
121
Алексея Навального похоронили в Москве
57
Немецкое командование обсудило бомбардировку Крымского моста
30
Послание Путина сорвало аплодисменты 115 раз
30
Шольц рассказал, как британцы помогают убивать россиян
23
Вучич допустил отправку войск НАТО на Украину