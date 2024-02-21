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Стартовали съемки нового шоу «Поймай меня, если сможешь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Съемки нового музыкального гранд-шоу «Поймай меня, если сможешь» стартовали на телеканале «Россия».

По сюжету нового проекта, сцену превратят в игровую площадку и разделится на два лагеря: команду звезд и команду участников – телезрителей, любящих петь.

Правила игры пока держатся в секрете, известно лишь одно: команде звезд предстоит «поймать» участника и понять, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Создатели проекта постарались придумать все таким образом, чтобы максимально запутать звездную команду и всячески усложнить ее путь к победе.

Ведущим проекта «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия» будет шоумен и юморист Владимир Маркони.

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