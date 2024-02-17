Зеленский объяснил сдачу Авдеевки

Решение отвести войска из Авдеевки приняли, чтобы сохранить жизни людей, объяснил президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это очень логичное, справедливое и профессиональное решение спасти жизни украинцев. Это правильное решение, не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии», — сказал Зеленский.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе войск из Авдеевки. Он уточнил, что ВСУ отступают из-за риска тотального окружения.

Авдеевка с начала спецоперации была одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, с территории которого украинские военнослужащие вели обстрел города.