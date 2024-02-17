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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский объяснил сдачу Авдеевки

Источник:
РИА Новости
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Решение отвести войска из Авдеевки приняли, чтобы сохранить жизни людей, объяснил президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это очень логичное, справедливое и профессиональное решение спасти жизни украинцев. Это правильное решение, не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии», — сказал Зеленский.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе войск из Авдеевки. Он уточнил, что ВСУ отступают из-за риска тотального окружения.

Авдеевка с начала спецоперации была одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, с территории которого украинские военнослужащие вели обстрел города.

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Оборона #Конфликты #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Красавцы наши защитники! Выбили нациков с Авдеевки

GammiPluh

на поле боя не математикой воюют, а солдатами, и чем аккуратнее тем больше их живых будет после победы

Alhazred

Ну вот и главный "знаток" подтянулся))) Ты там лично рекогносцировку проводил? Или как всегда транслируешь...

GammiPluh

Ага, драпать полями в проход шириной 1.5 км, под ударами арты и дронов... исключительно выверенное решение