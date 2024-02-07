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Мухи и оружие: почему России запретила эквадорские бананы

Источник:
Sibnet.ru
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Бананы из Эквадора
Бананы из Эквадора
Фото: © Sibnet.ru
Россия отказалась от импорта бананов крупнейших эквадорских поставщиков. Официально — из-за санитарных проблем. Но произошло это после скандала с передачей российского оружия США. В чем истинные причины «банановой войны» и останутся ли бананы на российских прилавках?

Россельхознадзор обвинил пять эквадорских компаний-экспортеров в «систематических нарушениях» санитарных норм. В их бананах нашли паразита — многоядную муху-горбатку. Она откладывает личинки в переспевшие плоды, что грозит человеку тяжелыми заболеваниями, в частности, миазом и холерой.

Если эквадорские компании не предпримут эффективных мер по устранению проблем, то ведомство пригрозило ввести против них еще более строгие ограничения. 

Монопольный Эквадор

Более 90% бананов в магазинах — из Эквадора. Эта страна стала монополистом на российском рынке. Такое положение дел эксперты объясняют преференциями, которые власти Эквадора сумели предложить российскому бизнесу.

В 2023 году Эквадор экспортировал 6,5 миллиона тонн бананов, причем 21% — в Россию, на 690 миллионов долларов. Больше продали только в ЕС (23%).

«За 11 месяцев 2023 года импорт бананов в Россию превысил 1,306 миллиона тонн. Ключевые поставки — более 1,302 миллиона тонн – пришлись на Эквадор. Остальные импортировали из других стран, таких как Гватемала, Филиппины, Вьетнам, Колумбия, Коста-Рика», — уточнил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Дефицит бананов?

На мировом банановом рынке избыток предложения. «Товара много, поставщиков — тоже», — сказал РИА Новости завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Введенные российские ограничения коснулись 30% импорта эквадорских бананов. По словам Завьялова, если Москва расширит эмбарго, можно будет оперативно перестроить цепочки.

Эквадорские бананы в фирменной упаковке
Эквадорские бананы в фирменной упаковке
Фото: © Sibnet.ru

«Транспортировка из Эквадора — порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем», — заверил эксперт.

Цены вырастут?

Бананы дорожали в прошлом году. По данным Росстата — на 44,6%, до 145 рублей за килограмм. Основная причина — курс доллара. С ограничением импорта эквадорских бананов одни эксперты не ждут повышения цен, другие допускают повышение стоимости на 10%.

Сейчас власти и бизнес активно ищут замену эквадорским поставщикам. Россия впервые начала закупать бананы в Индии. Она является крупнейшим производителем бананов в мире и вполне способна заместить Эквадор.

Есть и другие производители бананов — Колумбия, Бразилия, Коста-Рика, Вьетнам, Индонезия, Китай. И они тоже будут не прочь войти на привлекательный российский рынок.

Дело не только в мухах

Эквадор уже предоставил России документы для снятия запрета на импорт. «Мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия.

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Но ситуация выглядит сложнее. Дело в том, что она развивается на фоне решения эквадорских властей о передаче США советской военной техники. Стало известно, что уже отдаются зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ».

По данным The Military Balance, на вооружении Эквадора состоят также другие образцы советского оружия: РСЗО БМ-21 «Град», вертолеты Ми-8 и Ми-171Е, ПЗРК «Стрела-2» и «Игла».

Москва расценивает передачу этого оружия как недружественный шаг — в итоге США планирует отдать его Киеву. 

Представитель МИД Мария Захарова напомнила: Эквадор нарушает условия соглашения с Россией, запрещающие передачу военной техники третьей стороне.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в ответ заявил, что всего лишь хочет «избавится от металлолома», рассчитывая взамен получить современное американское оружие. Однако по ситуации с бананами очевидно, что такая аргументация не устроила Москву.

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